Ученые назвали два упражнения, улучшающих работу сосудов и сердца 3 5.02.2024, 15:56

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Для начала хватит и 10 секунд.

Британские ученые назвали два простых упражнения, которые улучшат работу сердца и сосудов, сообщает Sports.kz.

По словам автора исследования Джейми О`Дискрол, одним из самых эффективных считается упражнение планка. Наибольший положительный эффект достигается, если выполнять упражнение в течение двух минут. Но начинать упражнения надо с 10 секунд, постепенно увеличивая время.

Также эффективным будет упражнение «стульчик». Для того, чтобы упражнение принесло пользу, его надо выполнять правильно, держа спину прямо и прижавшись к стене, а ноги согнуть в коленях под углом 90 градусов. Выполнять упражнение нужно столько, сколько хватит сил.

Эти упражнения увеличивают напряжение в мышцах и вызывают прилив крови, когда человек расслабляется.