В Чечне бойцы ОМОН-Ахмат застрелили подполковника МВД 5.02.2024, 16:10

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Альберт Атмурзаев

Подразделение входит в структуры Росгвардии.

В Грозном сотрудники отряда ОМОН-Ахмат, который входит в структуры Росгвардии, расстреляли автомобиль подполковника МВД Альберта Атмурзаева, сообщает телеграм-канал Baza. По предварительным данным, полицейский получил ранение в голову и был госпитализирован в ЦРБ Грозного, где скончался.

Как сообщили источники Baza, вечером 4 февраля росгвардейцы попытались остановить Mitsubishi Pajero у «Ахмат-Арены», но водитель не остановился, не отреагировал на предупредительные выстрелы и попытался скрыться. Тогда бойцы ОМОН-Ахмат открыли стрельбу по машине. Как выяснилось, за рулем был начальник отделения по работе с личным составом Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД подполковник Альберт Атмурзаев.