Цены на какао подскочили до максимума более чем за 45 лет 1 5.02.2024, 19:53

Стоимость растет из-за неурожая в Западной Африке.

Стоимость фьючерсов на какао-бобы с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на 3,63% до $5191 за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на 18:46 по Минску. Стоимость какао достигла максимума с июля 1977 года, передает РБК.

Эксперты связывают рост цен на какао с вероятным дефицитом из-за неурожая в Западной Африке. «Доступность какао из Западной Африки остается ограниченной, а прогнозы о новом дефиците производства по сравнению со спросом в следующем году растут», — цитирует MarketWatch вице-президента Price Futures Group Джека Сковилла. По его мнению, трейдеры обеспокоены сокращением производства какао, так как урожаям в Западной Африке угрожает жаркая и сухая погода.

Аналитики Commerzbank соглашаются, что засушливая погода, вызванная Харматаном (сухой и пыльный западноафриканский ветер), может повлиять на сбор урожая в Западной Африке, который начинается в апреле. «Урожай какао уже значительно отстает от уровня прошлого года», — отмечают аналитики банка. По оценкам экспортеров, с начала сбора урожая в октябре до конца января в порты Кот-д'Ивуара, крупнейшей страны-производителя какао, поставки сократились на 35% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эксперты Commerzbank полагают, что рынок какао, скорее всего, столкнется с дефицитом предложения в 2023-2024 сельскохозяйственном году третий год подряд.

По словам старшего рыночного аналитика Barchart Дарина Ньюсома, на розничном уровне спрос на шоколад, вне зависимости от высокой стоимости какао, поддерживает приближающийся праздник День Святого Валентина.

По итогам 2023 года на торгах в Лондоне фьючерсы на какао подорожали на 70%, до £3506 за тонну — это самый большой годовой прирост с 2008 года. Фьючерсные контракты в Нью-Йорке выросли за год на 61%.

Около 60% производства продукции приходится всего на две страны — Кот-д’Ивуар и Гану. Среди других крупных производителей — Индонезия, Нигерия, Камерун, Эквадор и Бразилия. В ноябре 2023 года фьючерсы на какао обновили максимум за 46 лет, так как продолжительные дожди ограничили полевые работы и способствовали распространению болезней на фермах Западной Африки. Это также вызвало опасения, что производители какао не смогут восполнить запасы, чтобы избежать глобального дефицита.