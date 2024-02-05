Экспортный «успех» Беларуси: отрицательное сальдо внешней торговли выросло за год в 30 раз 5.02.2024, 21:07

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Импорт превысил экспорт на $3 млрд.

Если в 2022 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило менее $100 млн, то в 2023 годы оно превысило $3 млрд. Как сообщил Белстат, в прошлом году импорт увеличивался значительно быстрее экспорта, причем больше всего убытков приносит торговля со странами «дальней дуги», пишет «Белсат».

Торговля товарами со странами СНГ прибыльна для Беларуси: экспорт превысил импорт на $2,6 млрд. В 2023 году по сравнению с 2022-м поставки в эти республики выросли на 4%, а оттуда – на 2,1%.

Если бы не сбыт в странах бывшего СССР (здесь главную роль играет Россия), сальдо совсем было бы непривлекательным.

Экспорт в другие регионы мира увеличился за год на 6%, а импорт оттуда – аж на 29%. В 2022 году сальдо со странами вне СНГ ушло в минус на $2,4 млрд, а в прошлом году уже – минус почти $6 млрд.

В целом экспорт товаров из Беларуси вырос в прошлом году на 4,7%, а импорт – на 12%. Вскоре Нацбанк должен опубликовать статистику, касающуюся услуг, и тогда станет известно, вышла ли внешняя торговля страны в плюс.

Из данных последних месяцев было видно, что и с услугами не все хорошо: проседает транспорт и IT-отрасль.

В январе–ноябре прошлого года экспорт товаров и услуг превысил импорт на $730 млн год к году.