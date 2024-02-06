История с собаками, которые «завели» машину в Борисове, получила продолжение 6.02.2024, 11:21

В МВД рассказали подробности происшествия.

В Борисове на улице Серебренникова собаки действительно «завели» машину, которая врезалась в другой автомобиль. Подробности необычной истории сообщило УВД Минского облисполкома.

Утром жительница Борисова вышла на стоянку и увидела, что ее машина въехала в соседскую. Она позвонила владельцу пострадавшего автомобиля, и они между собой договорились.

«Но женщина все же была удивлена, как такое могло произойти, как машина поехала. Водитель загнала иномарку на СТО. Работники станции осмотрели машину и увидели застрявший клок собачей шерсти и прогрызенные под капотом провода.

Женщина обратилась в милицию. ️

Сотрудники изъяли видео с камер — информация подтвердилась», — рассказали в милиции.