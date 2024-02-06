Эксперты назвали страны, через которые РФ обходит санкции 1 6.02.2024, 14:35

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Среди них и Беларусь.

Почему санкции против России, введенные Западом, обходятся? Какую роль в этом играет режим Лукашенко? Какие европейские страны оказались лидерами в нарушении ограничительных мер?

На эти вопросы в своем докладе отвечают эксперты из Норвежского Хельсинкского комитета в сотрудничестве с компанией по анализу рисков Corisk, юридической фирмой Wikborg Rein и Европейским консалтинговым агентством Rud Pedersen.

Эксперты передали доклад гражданской кампании «Европейская Беларусь», которая перевела его с английского на русский язык. Сайт Charter97.org ознакомился с работой и собрал самые интересные факты.

Полную версию доклада можно прочитать по ссылке.

Авторы доклада считают, что РФ способна продолжать войну в Украине во многом благодаря западным технологиям, которые она получает в обход санкций. Эксперты приводят данные, что Турция и Казахстан являются ключевыми воротами для потока санкционных товаров в Россию.

«Еще более удивительно, что большое количество товаров военного назначения отправляются из Европы в Россию напрямую», — говорится в работе.

Источниками особенно крупных прямых поставок санкционных товаров являются несколько стран Запада, а именно: Польша, Германия и Литва, причем последняя частично поставляет санкционные товары через Беларусь.

Аналитики говорят об опасности того, что западная санкционная коалиция может «расколоться и устать».

«Именно гармонизация соблюдения требований имеет ключевое значение. ЕС, Великобритания и США играют ведущую роль в этой работе», — отмечают эксперты.

Авторы доклада подчеркивают особую роль режима Лукашенко в обходе антироссийских санкций.

«Хотя санкции в отношении Беларуси были усилены, в некоторой степени приведены в соответствие с санкциями в отношении России, а последние санкции были введены в августе 2023 года, между санкционными режимами все еще существуют различия.

Наш анализ показывает, что Беларусь остается каналом для транспортировки некоторых санкционных товаров военного назначения из стран Запада в Россию», — говорится в докладе.

Многие товары, попавшие под санкции, оказываются в России через страны Евразийского экономического союза.

«ЕС следует рассмотреть возможность расширения нынешнего режима лицензирования товаров военного и двойного назначения, включив в него гораздо большую группу товаров, необходимых для ведения военных действий, в том числе — цифровые компоненты. Такие ограничения могут значительно затруднить доступ России к некоторым ключевым технологиям», — приходят к выводу эксперты.

Одним из решений проблемы авторы доклада видят в введение режима квот на торговлю со странами-членами ЕАЭС и некоторыми другими государствами, которые могут поставлять санкционные товары в РФ.