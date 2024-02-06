«С момента покупки прошло 1,5 недели, а тут такое!» 6.02.2024, 14:37

Белорус купил BELGEE X50 и сразу обнаружил проблемы.

Дмитрий из Минска в декабре прошлого года стал владельцем BELGEE X50. Говорит, выбор пал на белорусский кроссовер неслучайно: именно этот автомобиль удовлетворял его по всем параметрам. И опыт владения китайским авто у мужчины уже был, пишет av.by.

— До этого я три года ездил на Geely Coolray. Когда гарантия стала заканчиваться, решил поменять машину. На вторичный рынок с супругой особо не смотрели. Да и по соотношению цена — качество всё устраивало, потому решили вернуться к «Джили», а точнее BELGEE.

— В очередь на автомобиль мы встали в мае 2023 года в столичном дилерском центре. Было одно условие: не хотим дополнительных опций! Сроков мне никаких не обещали, а в частных разговорах отмечалось, что, пока есть очередь, без «допов» мне ничего не предложат! Появился как-то отказной Atlas Pro, но для нас это слишком большое авто. Хотелось сугубо городской юркий кроссовер! — рассказывает Дмитрий.

Тогда белорус решил обратиться к другому дилеру: авось очередь где-то будет меньше, а условия — более подходящими.

— Позвонил в дилерский центр в Солигорске. Меня поставили в очередь без навязывания каких-либо «допов», хотя конкретных сроков тоже никто не озвучил, — вспоминает владелец.

И вот аккурат через три недели Дмитрий стал счастливым обладателем уже отечественного кроссовера BELGEE X50. Стоимость автомобиля в максимальной комплектации — 77 640 белорусских рублей. Однако уже при первой поездке у новоиспечённого хозяина машины стали появляться сомнения…

— Автомобиль немного подёргивало при разгоне, но я списывал это на обкатку! Плюс пассажирская дверь закрывалась с определённым усилием. На предыдущем Geely всё было плавно — считай, как в «Мерседесе»! Имелись вопросы и по оптике: субъективно луч светил слишком высоко, — отмечает автовладелец. — Разумеется, я сразу поинтересовался: а проводилась ли предпродажная подготовка моего авто?

С целью разобраться в сложившейся ситуации Дмитрий обратился на завод «БЕЛДЖИ». Автовладелец поинтересовался у белорусского производителя, кому он может задать имеющиеся вопросы и высказать претензии.

«Для проведения обслуживания вашего автомобиля вы можете обратиться в любой дилерский центр Geely», — ответили в официальном письме. И добавили, что, если случай признают гарантийным, работы проведут на безвозмездной основе!

— Тогда я поехал к официальному дилеру «Атлант-М Боровая» с претензиями на подтёки на панели, плохо закрывающуюся дверь и вопросами по регулировке фар. По подтёкам попросили наблюдать, по фарам заявили, что отрегулировать могут только платно. Мол, за эту процедуру ответственен продавец. А с пассажирской дверью отправили разбираться в кузовной цех…

В разговоре Дмитрий неоднократно подчёркивает: претензии, возможно, носят субъективный характер, но не лишены оснований! И тому есть доказательства: фото и видео.

— В конце декабря я начал устанавливать дополнительное оборудование: видеорегистратор и электропривод задней двери. При разборке обшивки был выявлен, как мне кажется, брак сборки автомобиля! Посмотрите, как там установлен кабель для панели под номерным знаком! Резиновая втулка, защищающая от проникновения влаги внутрь двери багажника, не поставлена в штатное место! Это же явно сделано без соблюдения заводской технологии…

— На пробеге 1 700 километров машина начала жутко дёргаться, невозможно было тронуться со светофора — она просто «тупила»! Вот тогда я и полез под капот. Решил проверить уровень масла. Оказалось, под капотом всё аккуратно, а вот с количеством техжидкости — нет!

— Щуп указал на уровень ниже минимального. То есть даже на его кончике не обнаружилось следов присутствия масла! — рассказывает автовладелец и демонстрирует нам видео. — Сразу были две мысли: или на заводе масло недолили, или мотор так много его ест из-за брака! Забегая вперёд, скажу: сейчас данной проблемы нет! Уровень вещества в норме.

Дмитрий сразу поехал в ближайший дилерский центр — им оказался «Лакшери Моторс плюс». После звонка на завод машину взяли в работу, вспоминает автовладелец.

— В двигатель долили 1,7 литра масла, чтобы восстановить необходимый уровень (чуть выше половины по щупу). Также отрегулировали фары и ПТФ. И самое интересное: дилерский центр в Солигорске компенсировал им эти работы! — рассказывает Дмитрий. — Кроме того, устранили подтёки на панели и порекомендовали наблюдать, не появится ли новых. А вот по дверям каких-либо проблем ни один из автоцентров, куда я обратился, не обнаружил.

Вроде все технические неполадки и ликвидированы, но, как говорится, осадочек остался.

Новый автомобиль на то и новый, чтобы в первые годы его эксплуатации ездить и не думать о неисправностях, рассуждает автовладелец.