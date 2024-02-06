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Назван самый полезный чай, который «творит чудеса» с организмом

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  • 6.02.2024, 16:04
  • 3,670
Назван самый полезный чай, который «творит чудеса» с организмом

Улучшает кровоток, работу сердца и избавляет от отеков.

Чай с розмарином станет идеальным средством против отеков, а также улучшит кровоток и работу сердца, передает Sports.kz.

За счет содержания полезных веществ розмарин оказывает противовоспалительное действие на организм.

Кроме того, он восстанавливает эластичность кожных покровов и возвращает молодость и тонус кожи.

Для приготовления настоя 1 чайную ложку листьев следует залить двумя стаканами кипятка, после чего дать настояться в течение 30-40 минут. Далее полученный напиток процеживают и принимают по две столовые ложки трижды в день перед едой.

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