Видеофакт: В Минске велосипедистка «учила» водителя 2 6.02.2024, 21:01

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Странный случай произошел на переходе.

Конфликтные ситуации на дорогах происходят чаще, чем хотелось бы. Но всегда ли мы воспринимаем действия другого участника объективно? Внезапно затормозивший водитель хотел проучить или у него была другая причина замедлиться? Резкий маневр в нашу сторону — наглость или случайный инцидент, не заслуживающий внимания?

Читатель рассказал Onlíner, что на днях столкнулся с необычным явлением.

— Новый интересный участник дорожного движения — «велоучительница», — считает водитель.

Как было дело: водитель съезжал с проспекта Дзержинского на 1-е кольцо, по тротуару проходит велодорожка, здесь же нерегулируемый пешеходный переход с разметкой велопереезда. Проехала милицейская машина, читатель ехал следом. Но в этот момент к велопереезду приблизилась велосипедистка: катафоты, фонарь, подходящая разметка — все, чтобы быть заметной в темное время суток. Водитель остановился, чтобы пропустить ее.

— Конечно, я немного поздновато среагировал, но часто ли в 7 часов утра 31 января вы видите велосипедистов? — отмечает он.

И велосипедистка стала пересекать проезжую часть на небольшой скорости, что и заставило водителя подумать о том, что его пытаются проучить таким образом.

Но, строго говоря, в ПДД есть однозначная формулировка: «При подъезде к пересечению с проезжей части дороги велосипедист должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода» (п. 151 ПДД). Так может быть, велосипедистка лишь образцово выполняла это правило?