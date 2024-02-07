Сколько стоит один и тот же автомобиль в Беларуси и соседних странах 7.02.2024, 10:49

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Цены вас удивят.

BAR24 сравнил цены на подержанный автомобиль популярной марки и модели в нашей стране с Литвой, Польшей, Россией и Украиной.

Для сравнения выбрали «народный» автомобиль, который популярен во всех пяти странах – Volkswagen Passat.

Цены смотрели на крупных сайтах по продаже машин пяти стран. Модель выбрали ту, которая одновременно продавалась на всех сайтах. Это Volkswagen Passat 2015 года выпуска. В кузове универсал, с двухлитровым дизельным двигателем.

Стоимость смотрели минимальную.

Для наглядности цены на автомобиль пересчитали в белорусских рублях и долларах США. А также нашли данные статистики по минимальным заработкам жителей пяти стран (не все страны оперативно публикуют средние зарплаты, поэтому выбрали «минималку»). И подсчитали, сколько лет нужно копить «минималку» в разных странах, чтобы купить такую машину. Вот что получилось.

Беларусь: 52200 рублей ($16200)

Минимальная стоимость автомобиля Volkswagen Passat по объявлениям в Беларуси. Скриншот с сайта av.by

Россия: 63720 рублей ($19712)

Цена в России

Украина: 43690 рублей ($13499)

Цена в Украине

Литва: 42628 рублей ($13230)

Стоимость автомобиля в Литве

Польша: 51413 рублей ($16030)

Цена в Польше

Сколько «минималок» нужно на покупку авто и сколько лет их откладывать

Беларусь: 83 «минималки», 6 лет 9 месяцев.

Россия: 94 «минималки», 7 лет 8 месяцев.

Литва: 13 «минималок», 1 год и 1 месяц.

Польша: 15 «минималок», 1 год и 3 месяца.