Нацбанк Украины разрешил банкам обменять белорусские рубли 7.02.2024, 15:57

До конца года.

Национальный банк Украины разрешил до конца 2024 года провести обмен белорусских и российских рублей на банковских счетах. Операции с валютами Беларуси и России были запрещены в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В прошлом году в Украине был принят закон, разрешающий единоразовую безналичную продажу рублей. Национальный банк страны принял постановление в рамках реализации данного закона. Оно вступило в силу 7 февраля.