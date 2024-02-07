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Нацбанк Украины разрешил банкам обменять белорусские рубли

  • 7.02.2024, 15:57
Нацбанк Украины разрешил банкам обменять белорусские рубли

До конца года.

Национальный банк Украины разрешил до конца 2024 года провести обмен белорусских и российских рублей на банковских счетах. Операции с валютами Беларуси и России были запрещены в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В прошлом году в Украине был принят закон, разрешающий единоразовую безналичную продажу рублей. Национальный банк страны принял постановление в рамках реализации данного закона. Оно вступило в силу 7 февраля.

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