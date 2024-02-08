«Белпочта» запустила доставку лекарств на дом 8.02.2024, 17:29

Есть варианты «бесплатно» и «день в день», но не для всех.

«Белпочта» запустила новую услугу — курьерскую доставку на дом заказов из интернет-аптек. Она доступна в формате «сегодня на сегодня» в Минске, Минском районе, Витебске, Витебском районе и Борисове, на сумму более 50 рублей — бесплатно, сообщили в пресс-службе организации.

«Белпочта» предлагает экспресс-доставку на дом или офис препаратов, медизделий и других товаров из трех интернет-аптек:

РУП «Белфармация» (pharmamall.by)

Доставка возможна день в день, если заказ сделан до 15.00 в будний день и до 11.00 в выходной. Заказы, оформленные позже этого времени, доставляются назавтра. Если сумма заказа выше 50 рублей, доставка обойдется бесплатно. Если меньше — она будет стоить 8 рублей.

Витебское ТПРУП «Фармация» (vtapt.by);

Заказы обрабатывают в будние дни с 09.00 до 20.00. Заказы, оформленные до 17.00, будут доставлены в тот же день, после 1.00 на следующий рабочий день. При сумме заказа до 50 рублей включительно стоимость доставки составляет 10,92 рубля, на большую сумму — бесплатно.

ТПРУП «Минская Фармация» (apteka.minfarm.by)

Обработка заказов по будням с 8.00 до 17.00. Стоимость доставки 8 рублей, при сумме заказа 50 рублей и выше — бесплатно. Возможен самовывоз.

«Доставка заказов осуществляется сегодня на сегодня по Минску и Минскому району, Витебску и Витебскому району, а также по Борисову», — уточнили в «Белпочте».

Напомним, 21 мая 2023 года начала действовать новая инструкция Министерства здравоохранения Беларуси «О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом», которая разрешила работу интернет-аптек.