Команда нового главнокомандующего ВСУ Сырского: что известно о кандидатах

Команда нового главнокомандующего ВСУ Сырского: что известно о кандидатах4
- 9.02.2024, 11:53
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Названы громкие фамилии.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового Главнокомандующего ВСУ. Также он объявил о кандидатах на ключевые должности в Генштабе.
Александр Сырский теперь возглавляет Вооруженные Силы, а его команда будет состоять из опытных военных. О пяти претендентах в кресла командующих украинской армии рассказал «24 Канал».
Новые лица в командовании армией
Зеленский в своем обращении от 8 февраля назвал имена потенциальных руководителей военных подразделений.
«Это не о фамилиях. И тем более не о политике. Это о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных Силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров этой войны. Каждый солдат, каждый сержант и каждый офицер, который видит фронт, понимает, какие решения нужны», – констатировал президент Украины.
Они будут работать под руководством генерал-полковника Александра Сырского, который известен своим боевым опытом и командованием обороной Киева в начале войны.
Кандидаты в команду Сырского
Бригадный генерал Андрей Гнатов:
бывший начальник штаба;
заместитель командующего войсками ОК «Юг»;
руководил обороной Николаева и Бахмута;
экс-командир 36-й ОБрМП.
Бригадный генерал Михаил Драпатый:
бывший командир 58-й отдельной мотопехотной бригады;
командир Оперативной группировки войск «Херсон»;
рыцарь орденов Хмельницкого и «Народный Герой Украины».
Бригадный генерал Игорь Скибюк:
заместитель командующего Десантно-штурмовых войск;
бывший командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады;
Герой Украины.
Полковник Павел Палиса:
командир 93-й ОМБр «Холодный Яр»;
оборонял Бахмут с февраля 2023 года;
прервал обучение в Командно-штабном колледже армии США, чтобы присоединиться к обороне Украины.
Полковник Вадим Сухаревский:
командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка;
участвовал в обороне Николаева и контрнаступлении в Херсонской области;
первый офицер, под чьим командованием был открыт огонь на поражение врага.
Сырский: от обороны Киева до главнокомандующего
Александр Сырский, новый Главнокомандующий ВСУ, имеет весомый военный опыт, в команде Залужного был командующим Сухопутных войск. Также генерал командовал обороной столицы в первые недели полномасштабного вторжения после 24 февраля 2022 года. Получил звание Героя Украины.
Его военная карьера началась еще в советские времена, а после Революции Достоинства он сыграл ключевую роль в сотрудничестве Вооруженных Сил с НАТО и реформировании армии.
Сырский был одним из ключевых командиров во время боев за Дебальцево в 2015 году и руководил украинскими подразделениями в важные моменты. После бегства Януковича он сыграл важную роль в реформировании ВСУ. Его назначение на должность Главнокомандующего является логичным шагом с точки зрения развития карьеры.
Изменения в руководстве армии происходят тогда, когда Украина продолжает борьбу за свою независимость. Новая команда под руководством Сырского будет стоять перед важными задачами: продолжением обороны страны с последующим развитием сил для наступления.