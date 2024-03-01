«В этом случае Россия потеряет Калининград» 1 1.03.2024, 8:04

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Известный историк рассказал, чем может закончиться авантюра Путина с Сувалкским коридором.

В варшавском «Восточноевропейском доме» (Dom Wschodni) прошла презентация книги «Беларусь в НАТО».

В дискуссии приняли участие лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты Андрей Санников, экс-министр обороны Польши, бывший вице-президент Европарламента Януш Онышкевич и известный русско-американский историк Юрий Фельштинский. Модератором выступила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Участников дискуссии спросили, каким будет ответ НАТО на атаку с территории Беларуси на Сувалкский коридор. Войдут ли в таком случае войска Альянса на территорию нашей страны?

Историк Юрий Фельштинский высказал мнение, что подобная атака будет означать, что Россия потеряет Калининград:

— Когда я слышу об угрозе пробивания Сувалкского коридора, у меня на лице появляется улыбка, несмотря на трагизм ситуации. Гитлер, как мы знаем, требовал от Польши прохода к Данцигу. Но даже Гитлеру не приходила в голову дурацкая идея пробивать коридор к Данцигу. Потому что ничего более глупого, чем пробивание коридора вдоль границы Польши и Литвы, придумать нельзя. Любой коридор легко перерезается, любая колонна, пробивающая коридор, легко уничтожается в современной войне. Это идиотический план и последнее, чего я боюсь. Я не советую российским войскам пробивать коридор к Калининграду.

Другое дело, что Кремль хочет придумать какую-то политическую игру вокруг этого. Путин не случайно поднял в интервью Такеру Карлсону вопрос Данцига, сказав, что «Гитлер просил поляков дать проход к Данцигу, а поляки отказались, поэтому Гитлеру пришлось начинать Вторую мировую войну». Это даже не фальсификация истории, не знаю, как описать это.

Однако, думаю, Путин не случайно заговорил о Данциге. Наверное, у него какие-то мысли крутятся о пробивании коридора к Калининграду. В каком-то смысле, мне бы даже хотелось, чтобы эта попытка была предпринята, так как она поставит все на свои места. В частности — Россия потеряет Калининград.

Результатом этой войны станет то, что Россия распадется. Не отношусь к тем людям, которые считают, что Урал будет отдельно, Воронежская область — отдельно, но по национальным признакам какие-то части отпадут. В первую очередь — Чечня. Cчитаю, что результатом этой войны должен быть пересмотр статуса Калининграда, Курильские острова должны отойти Японии и так далее. Война, которую начал Путин, будет иметь большие последствия для России.

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