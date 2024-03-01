Захарова устроила истерику из-за заявления главы Пентагона 1 1.03.2024, 8:44

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В МИД РФ нервно отреагировали на возможность войны с НАТО.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что если Украина проиграет в войне с Россией, то со страной-агрессором придется воевать всему НАТО. В Москве уже отреагировали на эти слова: представитель МИД РФ Мария Захарова устроила в сети очередную истерику, пишет obozrevatel.com.

На слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Штатов, которые состоялись 29 февраля, глава Пентагона подчеркнул, что Украина нуждается в военной помощи Вашингтона. Остин подчеркнул, что нельзя допустить ситуации в мире, когда одна страна может позволять себе перекраивать границы соседних стран и захватывать их территории.

Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что если Путин достигнет успеха, он не остановит свою агрессию и распространит ее и на другие страны.

«Он продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие лидеры по всему миру, другие автократы будут смотреть на это, и они будут поощрены тем фактом, что это произошло, и мы не смогли поддержать демократическое государство», – добавил он.

Остин уточнил, что в случае проигрыша Украины под угрозой могут оказаться страны Балтии.

«И, честно говоря, если Украина упадет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией», – сказал чиновник.

В ответ на эти слова представитель МИД РФ Мария Захарова выдала, что Остин якобы «угрожает России». Она написала на своей странице в соцсети, что агрессором якобы является не Россия, которая два года ведет полномасштабную войну против Украины, а Вашингтон.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор – это Вашингтон», – заявила Захарова.