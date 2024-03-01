«Голос Америки»: Вхождение Беларуси в НАТО — реальная перспектива 1.03.2024, 9:01

Это может произойти намного быстрее, чем ожидается.

Презентация книги под названием «Беларусь в НАТО» прошла в «Восточноевропейском доме» (Dom Wschodni) в столице Польши, сообщает «Голос Америки».

Брошюра, в которой собраны работы экспертов из девяти стран, издана на белорусском, украинском, русском и английском языках.

Авторы статей попытались дать ответы на вопросы: «Какой ответ на новые вызовы может дань регион Восточной и Центральной Европы?» и «Какова роль Беларуси в создании новой архитектуры безопасности в Европе?»

В ходе презентации книги в Варшаве модератор презентации, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина отметила: «То, что Беларусь станет свободной, я абсолютно уверена. И произойдет это в ближайшее время. Могут быть разные пути, но Беларусь будет свободной и демократической. И уже сегодня нужно думать, как мы будет отстраивать нашу страну, в какой Беларуси мы хотим жить».

Присутствующий на мероприятии экс-министр обороны Польши Януш Онышкевич считает, что для его страны стратегически важно, чтобы Беларусь вступила и в НАТО, и в ЕС с точки зрения истории. «Мы чувствуем огромную близость с белорусами. Это наш сосед, у нас сотни лет общей истории. Можно сказать, что это психологически-эмоциональный элемент. Но есть и стратегический элемент. Беларусь в НАТО означает, что над Украиной перестает нависать угроза», - считает Онышкевич.

С некоторыми авторами презентованной в Варшаве книги побеседовала корреспондент «Голоса Америки».

«Единственная разрушительная сила в Европе — это Россия»

Составитель сборника «Беларусь в НАТО», кандидат от демократической оппозиции на президентских выборах 2010 года, а ныне лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников признается, что идея издания этой книги на четырех языках принадлежит ему.

«Честно говоря, она появилась достаточно давно, но поскольку случилось полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, то стало ясно, что вопросы безопасности в Европе уже находятся в другой плоскости. Нужен совершенно другой подход и совершенно понятно, что НАТО является единственной организацией, которая способна обеспечить европейскую безопасность», - сказал он в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Среди авторов сборника - представители стран Балтии, Польши, Украины (от нее статью написал бывший министр иностранных дел Павел Климкин), Венгрии, занимающей сегодня неоднозначную позицию в отношении вызовов, перед которыми оказались ЕС и НАТО, а также Финляндии, как нового члена Североатлантического альянса, и, конечно, США и Беларусь.

Гражданам Беларуси, подчеркнул Андрей Санников, и предназначен данный сборник в первую очередь. «На мой взгляд, надо уже предметно разговаривать о том, каков вообще будущий сценарий обеспечения нашей безопасности, куда Беларусь будет двигаться. Я попытался в этой книге ответить, что других вариантов, по сути, не существует. Потому что до вторжения России еще могли рассматриваться какие-то варианты региональной безопасности – известный «Балтийско-Черноморский союз», когда в 90-е годы с Балтией и Украиной Белорусский народный фронт рассматривал такой вариант, или нейтралитет. Все это отпало два года назад и мне кажется, что сейчас надо, не дожидаясь политических перемен, уже окончательно определиться с выбором пути. Такую задачу я ставил и мне кажется, что она была неплохо освещена крупнейшими специалистами», - подчеркнул лидер «Европейской Беларуси».

Отвечая на предполагаемый вопрос скептиков, когда может произойти вынесенное в заголовок сборника событие, которое сегодня воспринимается скорее как абстрактная идея, Андрей Санников ссылается на мнение одного из соавторов - известного венгерского дипломата и общественного деятеля Иштвана Дьярмати, что это может произойти намного быстрее, чем можно предположить.

«Потому что сегодня время очень турбулентное, многие процессы, которые мы даже не подозревали, что они могут произойти, происходят. А что касается названия, то я думал, что можно назвать «Роль Беларуси в архитектуре европейской безопасности» или что-то подобное, но потом решил назвать прямо, и один мой знакомый, которому я показал макет, сказал, что у него даже настроение улучшилось, когда он увидел это название. Сразу задан тон и люди начинают предметно обсуждать, что надо сделать. Так и происходило на презентации - задавали конкретные вопросы, что нужно делать, чтобы двигаться в этом направлении», - привел аргумент инициатор написания книги.

Свою статью он заканчивает тезисом: «НАТО оказалось единственным органом в обеспечении безопасности, который пришел на помощь Украине и продолжает оказывать всевозможную помощь и поддержку».

В этой связи корреспондент «Голоса Америки» поинтересовалась, как он относится к дискуссии о том, будет ли НАТО вынуждено ввести войска в Украину?

«Это имеет под собой стопроцентные основания, - полагает оппозиционный белорусский политик. - НАТО, как и весь Запад упустило 2023 год, потому что у Украины было намного больше ресурсов и вполне реализуемые планы контрнаступления. Однако непоставки оружия и робкая роль НАТО оказали влияние – помощь, конечно, оказывается, но недостаточная. И сейчас все понимают - Россию надо останавливать, потому что,как пишут в нашем сборнике, единственная разрушительная сила в Европе — это Россия».

В конце разговора Андрей Санников сообщил, что уже отправил в Соединенные Штаты и электронные версии сборника, и бумажные экземпляры. «Это вызывает очень большой интерес и воспринимается все очень положительно. Мы будем после презентации в Варшаве продолжать обсуждения, дискуссии проводить различные встречи и мероприятия», - подытожил он.

«Не вижу никаких причин, почему Беларусь не начала бы движение в сторону НАТО»

Депутат Европейского парламента от Литвы Андрюс Кубилюс (Andrius Kubilius) считает перспективу членства Беларуси в Североатлантическом альянсе очень важной темой, поэтому, с его точки зрения, хорошо, что граждане республики начали ее обсуждать. «Я получил возможность изложить свой более обширный взгляд на то, почему важно смотреть на такую перспективу для Беларуси, конечно, имея ввиду трансформацию страны в демократию и дальнейшее возможное развитие. Я не вижу большой разницы между тем, как себя вести демократической Беларуси и демократической Украины. Для обеих стран нужна интеграция и в Евросоюз, и в НАТО», - подчеркнул литовский политик.

В своей статье Андрюс Кубилюс попытался нарисовать два варианта развития дальнейших событий: Беларусь вместе с Россией становятся демократиями, либо Беларусь становится демократией, а Россия остается авторитарной. И оба варианта предоставляют, по мнению литовского евродепутата, аргументы почему Беларусь должна войти в ЕС и НАТО.

Вспоминая историю своей страны, господин Кубилюс, отмечает, что в 1985 году независимость Литвы казалась утопией, а в 1990 году она стала реальностью. «Говорить в нашем регионе об утопиях не совсем рационально. Все может произойти, и неутопиями являются те исторические тенденции, которые очень хорошо стали видны за последние 30 лет – распространение демократии с западных окраин бывшего СССР все больше на восток», - считает он.

Литовский политик напоминает, что Беларусь осталась одной из немногих стран на европейской части бывшего Советского Союза, которая еще не начала активно двигаться по этому пути, хотя попытка революции 2020 года показала, что потенциал очень большой. И как этот потенциал себя покажет, а уже когда это проявится – сегодня не знает никто.

«Но перспективу демократии в Беларуси я вижу как вполне реальную, не могу сказать, когда это будет, но реальные горизонты, на мой взгляд, пятилетние. И когда Беларусь станет демократией, тогда будут все предпосылки для того, чтобы она быстро двигалась, во-первых, в сторону Евросоюза, о чем Светлана Тихановская и весь «Фронт новой Беларуси» заявили еще летом 2023 года. Это очень правильное заявление, об этом надо говорить уже сейчас. Мы пытаемся уговорить Европейскую комиссию начинать сегодня разрабатывать то, как будет выглядеть договор ассоциации демократической Беларуси, которые после Майдана получила Украина. Ну а потом я не вижу никаких причин, почему Беларусь не начала бы движение в сторону НАТО - либо для того, чтобы защищаться от авторитарной России, либо для того, чтобы быть частью Евроатлантического альянса. Даже в том случае, когда и Россия станет демократией и уже не будет такой угрозой для Европы», - не сомневается Андрюс Кубилюс.

«В настоящее время Россия не планирует останавливать войну, а готова воевать десятки лет»

Юрий Фельштинский так объяснил свое участие в составлении этого сборника статей: «Еще в 2014 году, когда российские войска вошли в Крым и началась операция «Новороссия» и она завершилась частичным успехом, а остальная часть - выход к Одессе, чтобы отрезать Украину от Черного моря и выйти через Одесскую область к Приднестровью, чтобы разжечь войну в Молдове - эта часть операции завершилась для российских войск неудачей. И после этого я понял, что Россия совершила военно-стратегическую ошибку».

В разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» Фельштинский пояснил, в чем эта ошибка, с его точки зрения, заключалась. А именно, для успеха плана «Новороссия» войну с Украиной Кремлю нужно было начинать не с ударов по южным и восточным областям соседней страны, потому что там были сильны симпатии к Москве, а с ударов, целью которых стал бы захват Киева, а затем и Львова. «Но для этого нужно было бы сначала оккупировать Беларусь. И тогда было несколько публикаций о том, что нужно следить за тем, что будет происходить в Беларуси. И если мы увидим российские войска в Беларуси, это будет означать, что Россия готовит новое наступление в Украину», - продолжает Юрий Фельштинский.

Через некоторое время российские войска действительно были введены на территорию Республики Беларусь под предлогом совместных военных учений, которые растянулись на долгий срок. И именно эти войска двинулись с территории Беларуси на северные области Украины после объявления Владимиром Путиным так называемой «специальной военной операции» российской армии. Причем, часть российской политической оппозиции считает, что необходимо полностью использовать формулировку из пяти слов, поскольку ее аббревиатура точнее отражает действия страны- агрессора, чем просто СВО.

Юрий Фельштинский напоминает, что после 24 февраля 2022 года, когда стало понятно, что Украина не собирается капитулировать, а воюет за свою независимость, возник вопрос, как выдавливать российские войска с оккупированных территорий? Тем более, что этих войск изначально было много, и когда по мере потерь российской армии ее пополняли призывники, добровольцы, «вагнеровцы» и мобилизованные, они стали окапываться на захваченных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в результате чего война приняла позиционный характер, когда какой-либо из сторон очень трудно достичь быстрого результата.

Сам собеседник «Голоса Америки» считает, что украинской армии для достижения успеха следовало бы начать не с попыток освобождения оккупированных территорий, ставших «сухопутным коридором» из Ростовской области в Крым, а с блокады полуострова, затем на базе полка Калиновского сформировать белорусскую дивизию, которая двинется освобождать Беларусь от режима Лукашенко и защищающих его российских войск. Для этого, по мнению эксперта, были все предпосылки, в том числе - политические, поскольку в августе 2020 года белорусские избиратели «прокатили» диктатора на очередных президентских выборах. А после начала массовых репрессий уцелевшего режима против оппозиции значительное число противников Лукашенко, в том числе - молодежь, вынуждены были покинуть страну. Но они готовы вернуться на родину при появлении признаков изменения ситуации.

Юрий Фельштинский считает, что есть все предпосылки для превращения Беларуси в свободную демократическую страну. И продолжает: «А главное - если посмотреть на карту, здесь есть геополитический момент: с потерей Беларуси российская война в Украине теряет какой-либо смысл. Но я все это говорил до того, как в Беларусь предположительно перебросили российское тактическое ядерное оружие. А в этот момент, когда стало известно о подготовке к этому, я писал о том, что страны НАТО обязаны превентивным образом входить в Беларусь, чтобы предотвратить переброску российского ТЯО. И что нужно немедленно освобождать Беларусь от Лукашенко, потому что это создает для Восточной Европы неимоверный уровень риска».

Однако этого не произошло.

Свою статью в брошюре Юрий Фельштинский завершает так: «Беларусь не сможет сохранить свою независимость, если останется за пределами НАТО и ЕС и вместо этого объявит о нейтралитете или вступит в какие-то региональные объединения типа Балтийско-Черноморского союза».

Автор статьи считает, что на фоне предположительного освобождения Украины от российской оккупации, которая, на его взгляд, рано или поздно состоится, вступление Беларуси в НАТО - абсолютная историческая неизбежность. Потому что Беларусь — буфер между восточным флангом ЕС и Российской Федерацией. В настоящее время Россия не планирует останавливать войну, а готова воевать десятки лет с тем, чтобы либо погибнуть, либо победить.

Фельштинский также считает, что сегодня ни у кого нет понимания последствий этой войны, потому что они зависят от сроков ее продолжения и того, какой уровень эскалации она примет. «Например, если из Беларуси будет нанесен ядерный удар по Восточной Европе, к чему призывал Сергей Караганов в своей публикации в июне прошлого года», - напоминает историк. И подытоживает, что в свете этой угрозы, вступление НАТО в войну России против Украины в том или ином виде может оказаться неизбежным.