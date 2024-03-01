В Эквадоре белорус не успел сойти с корабля, как его пытались ограбить и подстрелили 2 1.03.2024, 9:27

3,324

Пострадавший смог сесть в такси и приехал в порт.

В Эквадоре 44-летнего белоруса хотели ограбить на улице, а когда тот пустился бежать, по нему выстрелили из оружия и ранили. Об этом сообщает одна из крупнейших газет страны El Universo, пишет «Беларусь и мир».

Инцидент случился в среду, 28 февраля, в городе Мачала, который называют банановой столицей, так как именно отсюда через порт Пуэрто-Боливар эти фрукты экспортируются по всему миру.

Как пишет издание, наш соотечественник — владелец судна, воспользовавшись прибытием в Мачалу, решил осмотреть достопримечательности. И был атакован на главной улице — бульваре 25 Июня.

Вместе с тремя друзьями мужчина вышел из порта, где было пришвартовано судно, на котором они плыли. Зайдя в торговый центр, компания направилась к монументу Эль-Бананеро.

Пока гости города двигались к памятнику, увековечившему в бронзе работника банановой плантации, и делали фото, появились трое незнакомцев: двое — на мотоцикле, третий — пешком.

Один из них достал оружие и пригрозил им 44-летнему белорусу, чтобы ограбить, но наш соотечественник бросился бежать. Нападавший выстрелил в него и ранил в пятку.

Пострадавший смог сесть в такси и приехал в порт. Там мужчине оказали первую помощь, а затем отвезли в частную клинику и передали для дальнейшего лечения медикам.