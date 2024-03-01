Какие пункты пропуска остаются работать на границе Беларуси с ЕС 1.03.2024, 14:06

Красноречивая иллюстрация.

Четыре года назад из Беларуси в Евросоюз можно было попасть через 14 погранпереходов, сейчас – всего через пять, причем один из них открыт только для грузового транспорта, отмечает DW, показывая, как это выглядит наглядно.

Накануне также картину в целом проиллюстрировала «Радыё Свабода».

1 марта Литва закрыла еще два пограничных перехода, а также на 50% сократила количество разрешений на пассажирские перевозки через Каменный Лог и Бенякони, которые остаются открытыми.

В этой связи беларусской таможней оперативно приняты меры по увеличению количества сотрудников, работающих в открытых пунктах пропуска. Кроме того, как говорится в ее заявлении, в целях уменьшения времени проведения таможенных операций в эти пункты пропуска будут перенаправлены технические средства таможенного контроля с закрытых пунктов пропуска.