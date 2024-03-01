Юлия Навальная простилась с мужем 8 1.03.2024, 17:06

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Алексей и Юлия Навальные. 19 июля 2013 года

Фото: Евгений Фельдман

Она опубликовала в инстаграме пост.

1 марта на Борисовской кладбище в Москве похоронили лидера российской оппозиции Алексея Навального, который умер в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, как сообщила ФСИН, 16 февраля. Тысячи людей пришли к храму «Утоли моя печали» в московском районе Марьино, где проходило отпевание политика, а затем последовали за гробом с его телом к кладбищу.

Юлия Навальная — супруга и преемница политика — находится не в России и не смогла прийти на похороны. Она опубликовала в инстаграме пост, в котором попрощалась с мужем. Charter97.org публикует его полностью.

– Леша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал.

Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться.

Мы обязательно встретимся однажды. У меня столько для тебя нерассказанных историй, и у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных, вообще, честно говоря, ужасных песен, но они про нас, и я так хотела дать тебе их послушать. И так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься, а потом обнимаешь меня.

Люблю тебя вечно. Покойся с миром, - написала Юлия Навальная.