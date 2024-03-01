В Вильнюсе собирают заявки от тех, кто хочет отдать детей в белорусскоязычные школы 1.03.2024, 19:17

Заявку можно подать с 1 по 31 марта.

Инициатива белорусских родителей в Вильнюсе приглашает всех белорусских родителей, которые хотят, чтобы их дети учились на белорусском языке, а также тех, кто хочет поддержать проект открытия новой школы, даже если сейчас еще не готов в нее записаться, подать соответствующую заявку.

С 1 по 31 марта желающим родителям можно подать заявку на следующий учебный год для своего ребенка в муниципальной системе регистрации с пометкой «Язык — белорусский», «Школа — гимназия имени Ф. Скорины».

На этом этапе переговоров с самоуправлением Вильнюса для открытия новых классов и школы системе нужно видеть реальное количество заявок. Дело сейчас за родителями.

Инициатива белорусских родителей, со своей стороны, за полгода своего существования сделала следующее:

- собрала 1000 подписей за вторую белорусскую школу в Вильнюсе;

- создала список потенциальных учеников и учителей;

- встретилась и передала заявку об открытии школы вице-мэру Вильнюса;

- встретилась и ведет переговоры с вице-мэром Вильнюса относительно дополнительных параллелей в существующей белорусской гимназии, белорусских групп в детском саду и отдельного здания под школу;

- встретилась с рядом других ключевых политиков города Вильнюса и Вильнюсского района, лоббируя этот вопрос;

- встретилась с администрацией школы имени Скорины и ведет переговоры по расширению;

- встретилась с администрациями польских школ в Вильнюсе относительно обмена опытом;

- составила и работает над расширением списка свободных помещений под школу;

- лоббирует заказ копий всех новых учебников после реформы на белорусском языке (разрешено законодательством) в Министерстве просвещения Литвы.