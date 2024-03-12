Скандал на «Оскаре»: из международной телеверсии вырезали награждение украинского фильма 12.03.2024, 2:50

«20 дней в Мариуполе» признали лучшим документальным фильмом года.

Организаторы кинопремии «Оскар» вырезали из сокращенной международной телеверсии Церемонии вручения наград номинацию, в которой победил украинский фильм «20 дней в Мариуполе».

Как сообщает «Униан» со ссылкой на «Общественное вещание», которое является транслятором церемонии в Украине, они получили от организаторов материалы, в которых нет награждения создателей документального фильма. Они выразили возмущение этим решением и решили транслировать полную версию церемонии.

В то же время исполнительный продюсер телеканала «Суспільне Культура» Лукьян Галкин отметил, что в прошлом году, когда в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» победила лента о российском оппозиционере Алексее Навальном, момент награждения и речь его жены не вырезали из сокращенной версии.

«Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром - тем обиднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии «Оскар», - возмутился он.