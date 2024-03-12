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Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ

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  • 12.03.2024, 13:12
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Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ
Никол Пашинян

Премьер-министр страны выдвинул ультиматум.

Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.

Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян на пресс-конференции, передает Aysor.

«Мы сейчас просим, ожидаем, требуем, чтобы наши уважаемые партнеры по ОДКБ ответили на вопрос: какова зона ответственности ОДКБ в Армении», — сказал Пашинян. Он подчеркнул, что Армения не создавала проблемы организации, они возникли после того, как Ереван поднял вопрос о зоне ответственности ОДКБ в республике, и не получил ответ.

По словам Пашиняна, если ОДКБ ответит и это будет соответствовать представлениям Еревана, вопросы между Арменией и организацией будут решены.

«В противном случае Республика Армения выйдет из ОДКБ. Когда, я не могу сказать», — предупредил он.

В конце февраля Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. Так он ответил на вопрос, собирается ли он вывести Армению из организации, в которой «доминирует Россия». По словам армянского премьера, Договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021–2022 годах, и страна не могла оставить это без внимания.

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