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В ЦРБ Житковичей не могут найти специалистов

  • 12.03.2024, 17:02
В ЦРБ Житковичей не могут найти специалистов

Чтобы попасть к узким специалистам, жители вынуждены ехать в соседние города.

Ничего необычного – два десятка вакансий размещены на сайте государственного банка вакансий еще в начале марта, и, похоже, заинтересованных идти работать на зарплаты от 800 (медсестра) до 1400 (врач) белорусских рублей так и не нашлось, заметил в письме в редакцию сайта Charter97.org читатель Ян.

В Житковичской центральной районной больнице не хватает педиатров, неврологов, участковых. Чтобы попасть к узким специалистам, жители вынуждены ехать в Мозырь или Пинск. Местные власти могли бы решить эту проблему, но привлечь медиков достойными зарплатами, премиями или служебным жильем тут не хотят.

Основное занятие чиновников – псевдопатриотические (в понимании лукашенковских назначенцев) акции. То макет самолета реконструируют, то ярмарку с песнями и плясками устроят, то теперь стелу на въезде в город решили заменить: размещенную на ней надпись на белорусском языке тут будут менять на русский! На эти работы выделили 50 тысяч рублей…

Цензурных слов уже не находится.

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