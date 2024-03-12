Врач-диетолог назвала продукт, который полезен сердечникам 12.03.2024, 17:51

Хватит половинки в день.

Если добавить сладкий болгарский перец в свой ежедневный рацион, то можно бороться с весенней нехваткой витаминов. Причем перец полезен как в свежем, так и запеченном виде. Так что, чередуя способы приготовления, можно получать больше полезных веществ.

Три дозы аскорбинки

«В 100 г болгарского перца содержится больше суточной нормы витамина С. А в 100 г перца красного цвета — две суточные нормы. Так что если учесть, что один плод весит обычно около 300 г, то в нем будет примерно три суточные нормы аскорбинки, — рассказала «АиФ» кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова. — Даже парниковые перцы, которые в основном доступны в магазинах не в сезон, тоже богаты витамином С. Более того, в болгарском перце есть довольно редкий витамин Р, который способствует более полному усвоению аскорбинки. Такое сочетание помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний».

Витамин С — антиоксидант, он помогает организму сопротивляться вирусам и бактериям, повышает эластичность и прочность сосудов. Причем полезное действие в отношении сосудов усиливается в присутствии витамина Р. Нехватка аскорбиновой кислоты приводит к быстрой утомляемости, усталости, снижению иммунитета, простудным заболеваниям, хрупкости кровеносных сосудов, плохому заживлению порезов и ран, нарушению усвоения железа.

Врач объяснила, что в сладком перце содержится также немало калия, который важен для регуляции водно-солевого обмена в организме и нормальной работы мышц, в том числе сердечной.

«Достаточно съедать всего половинку сладкого перца в день, и вы получите неоценимую пользу для здоровья», — отмечает диетолог.

Запеченный — еще полезнее

Уникальность сладкого перца в том, что его необязательно употреблять только в свежем виде, чтобы получить витамины. «Очень полезен запеченный перец, — продолжает диетолог. — Причем если витамин С при запекании значительно теряется, то количество каротиноидов увеличивается, и они лучше усваиваются. Это бета-каротины (провитамин А) и ликопин (пигмент, который придает овощу желтый или красный цвет). Оба – активные антиоксиданты. Обладают общеукрепляющим, противовоспалительным, противоопухолевым действием».

Кстати, в болгарском перце есть также фосфор и кальций (нужны для крепких зубов и костей), магний (необходим для нормальной работы нервной системы), железо. Причем железо в присутствии витамина С лучше усваивается. Например, блюдо из красного мяса (говядина, свинина, баранина) в сочетании с салатом из болгарского перца будет полезно тем, у кого диагностирован сниженный гемоглобин, то есть железодефицитная анемия.

А еще сладкий перец — один из лучших продуктов для тех, кто хочет держать вес под контролем. Есть данные, что каждый килограмм лишнего веса поднимает давление на 1 мм рт. ст. Поэтому если у вас есть такие риски, включите перец в свой ежедневный рацион. «При небольшой калорийности (25–30 ккал на 100 г) он помогает активизировать метаболизм за счет такого вещества, как капсаицин», — уточняет врач. Его иногда называют «жиросжигающим» антиоксидантом. Правда, гораздо выше содержание этого вещества не в сладком, а в остром перце. Но даже в болгарском перце капсаицина достаточно для того, чтобы принести полезный эффект.