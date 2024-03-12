В Латвии раскрыли хитрую схему контрабанды белорусских сигарет 2 12.03.2024, 21:52

2,034

Их везли из России через Эстонию.

В Латвии пресекли попытку нелегального ввоза почти миллиона сигарет с белорусскими акцизными марками. Об этом сообщает Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) Латвии.

Преступный канал поставок раскрыли в феврале этого года. Организаторами схемы были несколько человек, которые при посредничестве нескольких транспортных компаний ввозили контрабандные белорусские сигареты из России через Эстонию.

Отмечается, что с поличным задержали не только исполнителей, но и организаторов преступления, что случается редко, поскольку обычно удается задержать лишь перевозчиков. Таким образом, по данным СГД, удалось предотвратить ущерб государственному бюджету в размере 165 тысяч евро.

Контрабандные сигареты были найдены тайнике в полу кузова грузовика, ехавшего из России через Эстонию. Нарушители были пойманы в момент, когда доставали сигареты из тайника. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось найти и других людей, связанных с этой схемой контрабанды. Были проведены обыски в Риге, Юрмале, Екабпилсе и Резекне, в том числе по местам регистрации и фактического проживания на территории Латвии всех 11 фигурантов этого дела. В итоге правоохранители изъяли 922 тысячи 40 сигарет с белорусскими акцизными марками.

Пять человек были признаны подозреваемыми. Трое из них изначально были помещены под стражу, но затем им изменили меру пресечения на денежный залог. Некоторые из задержанных уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за совершение уголовных преступлений аналогичного характера.

Управление Налоговой и таможенной полиции СГД возбудило уголовное дело о контрабанде в крупном размере.