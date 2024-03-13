«Полиция впереди всех сбежала, сверкая пятками» 11 13.03.2024, 8:24

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Доброволец обратился к россиянам из освобожденного Теткино.

Российские добровольцы, участвующие в рейде в Курскую и Белгородскую области, остаются на российской территории.

«Русский добровольческий корпус» (РДК), Легион «Свобода России» и «Сибирский батальон» продолжают операцию в российском приграничье.

Об этом заявил один из участников рейда - воин Легиона «Свобода России», оператор БПЛА Алексей Барановский в комментарии российскому оппозиционному ресурсу «Ходорковский LIVE».

Военный опроверг заявление Москвы о том, что «прорыв был отбит».

По данным Барановского, добровольцы остаются в приграничных районах РФ, ожидая новой волны столкновения с российской армией и силовиками.

«Мы никуда не уходим. Другой вопрос, насколько мы задержимся на территории Курской и Белгородской области… Эффект неожиданности был полностью на нашей стороне. Российская армия отступила вглубь. Там полиция какая-то вообще впереди всех сбежала, сверкая пятками. Они же привыкли либо коррупцией заниматься, либо беззащитных пенсионеров и студентов прессовать. Когда люди с оружием заходят, сопротивляться что-то не спешат. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Но на данный момент бои немножко стихли, ситуация так подвешена. Я думаю, ночь будет непростая в Курской области», - рассказал доброволец.

Он подчеркнул, что их группа не является диверсионной. А также призвал всех противников диктаторского режима Путина объединяться в борьбе с агрессором.

«Мы не диверсионная группа. Мы армия освобождения России от Путина… Мы призываем оппозиционеров следовать нашему примеру объединяться и поддерживать нашу борьбу. Мы наконечник того копья, который должен пронзить Путина», - заявил Барановский.

Военный также опроверг сообщения ФСБ о том, что группы, участвующие в рейде, якобы понесли колоссальные потери с более сотней погибших. По его данным, их команда тщательно изучала приграничье и выбрала те места, где было легче всего прорвать границу.

«Аэроразведка Легиона постоянно работает на приграничных территориях. Именно поэтому нам удалось успешно свершить заход: мы знали, где есть тонкие места», - сказал Барановский.

Он также добавил, что время рейда было выбрано не случайно, операция специально готовилась к нелегитимным «выборам» диктатора Владимира Путина. «Мы как граждане России решили показать свое волеизъявление. Досрочное голосование, если хотите», - рассказал доброволец.