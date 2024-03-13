Командир РДК экстренно обратился к россиянам во время освободительного рейда 1 13.03.2024, 8:45

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Названа главная цель.

Командир «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Никитин обратился к россиянам.

Он рассказал им о целях РДК, а также высказался о будущих выборах президента РФ.

Видеообращение было опубликовано на официальном Telegram-канале РДК.

Никитин отметил, что бойцы РДК снова осуществили новый рейд на территорию России. По его словам, будущие выборы в России являются «цирковыми», а глава Кремля Владимир Путин будет править следующие шесть лет и «до самой смерти».

Он отметил, что «наша задача рассказать гражданам России о том, что ими правит нелегитимный президент. И после очередных цирковых выборов будет править ими дальше еще шесть лет, возможно, и дольше до самой своей смерти. Наша задача состоит в том, чтобы приблизить его смерть… не только Путина, но и всего его кровавого кремлевского режима», — сказал Никитин.

Напомним, 12 марта на границе РФ с Украиной в районе Белгородской и Курской областей начался бой. Легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» прорвались на территорию регионов.