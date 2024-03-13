Новые подразделения добровольцев прорвали границу РФ 4 13.03.2024, 9:01

16,698

Командир РДК сообщил подробности.

Вечером во вторник, 12 марта, Российский добровольческий корпус (РДК) снова пересек границу России с целью «приблизить смерть кровавого кремлевского режима». Об этом командир РДК Денис Никитин заявил в видео, опубликованном в Telegram-канале корпуса.

«Сегодня 12 марта 2024 года 23.00 по Москве. Российский добровольческий корпус снова пересекает государственную границу Российской Федерации», — сказал представитель РДК.

По его словам, задача подразделения заключается в том, чтобы рассказать гражданам России о нелегитимности диктатора Владимира Путина и его намерениях править еще долго — «возможно, вплоть до самой смерти».

РДК собирается «приблизить смерть» Путина и всего «кремлевского режима».

«Присоединяйтесь к нашей борьбе и следите за новостями», — сказал командир подразделения.

В РДК добавили, что будут и в дальнейшем осуществлять рейды вглубь территории РФ и привлекать все больше сторонников. Особенно важным они считают делать это накануне выборов президента в РФ, которые в РДК называют фарсом.

12 марта три подразделения, в которых воюют граждане РФ — Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» (РДК) и «Сибирский батальон» — пересекли границу с Россией и заявили о начале операции по «освобождению РФ от диктатуры». По предварительным данным, она проходит в Белгородской и Курской областях РФ.