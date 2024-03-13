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Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной и выдвинул новые условия

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  • 13.03.2024, 11:04
  • 17,194
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной и выдвинул новые условия

Глава Кремля переживает.

Глава РФ Владимир Путин в очередной раз заявил о готовности к переговорам с Украиной, но заявил, что они должны основываться «на тех реалиях, которые сложились на земле».

Глава Кремля сказал, что Россия не стоит на развилке, она якобы на стратегическом пути своего развития, и с него не свернет.

Об этом российский диктатор заявил в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву. В частности, Путин переживает, чтобы период вероятных переговоров не стал «паузой для перевооружения Киева», а был «серьезным разговором».

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы к переговорам, не основанным на каких-то «хотелках», а на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», – заявил Путин.

Также он высказался по поводу рейдов российских добровольческих батальонов в Курской и Белгородской области РФ 12 марта. Диктатор заявил, что это вторжение – попытки если не сорвать, то помешать «нормальному процессу выборов в РФ», которые планируются в государстве-агрессоре 17 марта.

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