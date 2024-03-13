Степан Григорян: Нанесен мощнейший удар по ОДКБ 4 13.03.2024, 14:32

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Степан Григорян

Это развалит организацию.

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории Армении.

Насколько реален этот сценарий и что это будет означать для ОДКБ? Об этом сайт Charter97.org поговорил c одним из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшим депутатом Верховного Совета республики и экс-послом Армении в России Степаном Григоряном:

— Начну с того, что уже есть решение о выводе российских пограничников из аэропорта «Звартноц». Это очень важный шаг. Наши власти давно недовольны российский политикой, политикой ОДКБ и тем, что не выполняются обязательства. Сейчас же от слов начался переход к конкретным действиям.

Во-первых, вчера на пресс-конференции премьер-министр Армении сказал, что направил официальные письма о выводе российских пограничников из нашего главного аэропорта «Звартноц» и Россия подтвердила это. То есть с 1 августа их уже там не будет. Это первый крупный результат с учетом того, что в Армении очень много российской агентуры в том числе в правительстве. Решения принимать очень сложно, но сейчас многое делается для уменьшения силового присутствия России в Армении.

Во-вторых, наше правительство уже давно выражает недовольство ОДКБ. Армения давно заморозила свое участие и сейчас начался де-юре процесс выхода.

Например, до этого вы бы никогда не услышали от Пашиняна, что мы планируем выйти из ОДКБ. Вчера же он впервые сказал именно о выходе. До этого были слова о недовольстве, о замораживании. Более того (это выпало из внимания журналистов) Пашиняну был задан уточняющий вопрос и он сказал, что до конца года.

У меня есть свои источники и могу вам сказать, что мы выйдем из ОДКБ и вы очень скоро об этом услышите. Это вопрос двух-трех месяцев.

— Войска ОДКБ отправлялись в Казахстан во время массовых протестов. Чем обернется возможный развал или ослабление ОДКБ для Лукашенко и других автократов в странах бывшего СССР?

— Это мощнейший удар по авторитету ОДКБ. Мало того, что его у них и так нет, а они «кинули» своего союзника. Это очень серьезно. Все сейчас понимают, что Россия ненадежный партнер. О Лукашенко даже не буду говорить.

В целом считаю, что выход Армении из ОДКБ приведет к развалу этой организации.

— Спикер парламента Армении Ален Симонян недавно заявил о том, что Ереван готов углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС. Как вы оцениваете перспективы вступления Армении в Евросоюз?

— Оцениваю очень положительно. Мы готовы стать кандидатом на членство в ЕС. В Армении, действительно, уровень свобод достаточно высокий. Приблизительно как в Молдове, Грузии, которые получили статус.

Важно, чтобы наша власть решилась официально подать заявку. На вчерашней пресс-конференции Пашинян сказал несколько очень важных вещей, которые равносильны объявлению о желании вступить в ЕС: визовая либерализация и то, что мы сейчас начали ориентироваться на европейский рынок. Европа готовит специальный режим для армянских товаров.

Эти два фактора говорят о том, что Армения уже почти официально обратилась за членством. Понятно, что завтра мы членами ЕС не станем, но принято важное политическое решение идти в сторону интеграции.

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