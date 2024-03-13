ГУР: В Москве начался траур из-за решения США 4 13.03.2024, 15:06

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Украинская разведка раскрыла подробности.

В США одобрили новый пакет военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов. В России это вызовет «траур», ведь враг прилагает усилия для срыва международной поддержки.

Об этом в комментарии телеканалу «Эспрессо» рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Каждое подобное решение, объявление о нем, а тем более исполнение — это, конечно, маленький траур в Кремле, и также в российских спецслужбах», — отметил он.

Разведчик подтвердил, что РФ параллельно реализует целый ряд операций. Их цель — срыв усиления и продолжения помощи Украине.

«И это означает, что кто-то провалил очередную операцию. Кто-то не получит повышения, награды, и очередных звездочек. Но нам от того их не жалко», — подчеркнул Юсов.

По его словам, Россия внимательно отслеживает ситуацию и пытается работать на опережение. Страна-агрессор работает над «расшатыванием» международной проукраинской коалиции, чтобы сорвать поддержку.

«Тем не менее мы видим, что у них это не получается», — добавил представитель ГУР.