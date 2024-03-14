Компромат и скандалы: эксперт раскрыл неожиданный сценарий выборов в США 14.03.2024, 8:33

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Такой ситуации еще не было.

Политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков в интервью «Главреду» рассказал прогнозы в поединке Трамп vs Байден и кто из них имеет больше шансов на победу.

«Равные шансы. На сегодня Трамп обходит Байдена всего на 5%. Но кампания не началась, и еще не использованы все возможности кандидатов. Там еще будет и компромат, и взаимные обвинения, и скандалы. А еще с пожилыми кандидатами по дороге может что-то случиться, необязательно со здоровьем. Они могут что-то выкинуть, сами этого не предвидя, что серьезно повлияет на уровень их поддержки: они могут упасть или что-то забыть, или что-то такое с ними произойдет, что серьезным образом повлияет на мнение избирателей», - пояснил Кочетков.

Он считает, что те 5%, на которые Трамп опережает Байдена, ничего не значат.

«Кстати, как кандидат Трамп очень специфический. Он вообще является уникальным явлением. В Соединенных Штатах еще не было такого, чтобы президент, который баллотировался на второй срок, проиграл, причем со скандалом, потому что долго не хотел признавать свой проигрыш и сейчас до сих пор продолжает рассказывать, что победу у него украли, что на самом деле он Байдена тогда победил, снова мог вернуться в качестве кандидата на главный пост. Обычно, в США так: все, на пенсию, и забыли. А тут Трамп вернулся, и его предвыборная кампания очень контроверсионная», - добавил эксперт.

Эксперт также напомнил, что вокруг него множество скандалов: по поводу домогательств, бизнеса, мошенничества и тому подобное. Впрочем, человек, замешанный в такое количество скандалов, в отношении которого ведется столько судебных расследований, продолжает быть главным кандидатом в президенты.

«Для США это не является обычным и типичным. И от этих выборов можно ожидать чего угодно», - добавил Кочетков.