Добровольцы дали полтора часа на эвакуацию жителей Белгородской и Курской областей 7 14.03.2024, 10:56

8,586

Появилось новое обращение участников рейда в глубь РФ.

Российские добровольцы, прорвавшие границу РФ 12 марта, обратились к жителям Белгородской и Курской областей с призывом немедленно эвакуироваться. У них есть полтора часа до того, как будет открыт огонь.

Об этом сообщает «Русский добровольческий корпус» (РДК).

В обращении говорится, что руководство Курской и Белгородской областей прогнорировало предупреждение добровольцев, озвученное 13 марта и «никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородщины и Курщины предпринято не было».

«Поэтому я обращаюсь на прямую к жителям этих регионов - немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение полутора часов после этого видеобращения», - говорит на видео один из добровольцев.

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона «Свобода России», РДК, «Сибирский батальон». Сообщалось о заходе добровольцев в Курской и Белгородской областях.