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В Варшаве простились с убитой белоруской

  • 14.03.2024, 17:54
  • 3,218
В Варшаве простились с убитой белоруской

На похороны пришли десятки людей.

На варшавское Северное кладбище (Cmentarz Północny) проститься с трагически погибшей Лизой Герцен пришли десятки людей, пишет «Наша нива».

У многих в руках были белые цветы.

Напомним, 25-летнюю белоруску Лизу изнасиловали в центре Варшавы 25 февраля. В результате удушья девушка перенесла гипоксию головного мозга. Медики боролись за ее жизнь, но 1 марта она умерла, не приходя в сознание.

По подозрению в изнасиловании и убийстве сейчас проходят следственные действия с 23-летним жителем Варшавы Дорианом С. По местному законодательству ему может грозить пожизненное заключение.

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