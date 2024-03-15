Животновод из Скиделя украла у коллеги 100 рублей и сожгла купюру 15.03.2024, 1:34

Зачем?

Кража с необычным концом произошла на молочно-товарной ферме в Гродненском районе. Работница похитила 100 рублей у своего коллеги, а потом попыталась избавиться от улики, но в итоге все равно оказалась на скамье подсудимых. Приговор опубликован в банке судебных решений.

Жительница Скиделя Кристина (имя вымышлено) работает животноводом на молочно-товарном комплексе местного филиала ОАО «Агрокомбинат Скидельский» — скорее всего, в деревне Ханевичи. Женщина раньше не была судима.

История приключилась с ней однажды утром на работе. Находясь в раздевалке своей фермы, Кристина заметила, что из кармана висящей рядом рабочей куртки коллеги виднеется уголок денежной купюры. Женщина не удержалась от соблазна и вытащила банкноту — она оказалась номиналом 100 рублей.

Кристина решила забрать плохо лежащие деньги себе. Она завернула купюру в салфетку, спрятала в своем шкафчике под одеждой и пошла работать.

Позже коллега начал искать пропавшие деньги. Животновод испугалась, что купюру найдут у нее и заведут уголовное дело, а вернуть украденное на место уже возможности не было. Тогда ей в голову пришла идея, как избавиться от улики: раздевалка отапливалась печью, в ней как раз горел огонь — в этом огне Кристина и сожгла сторублевку.

То ли кто-то это заметил, то ли женщина сама не вынесла терзаний совести и созналась, но избежать ответственности ей все же не удалось. В отношении животновода возбудили уголовное дело о краже по ч. 1 ст. 205 УК, доказательств против нее было достаточно.

На суде Кристина полностью признала свою вину и сказала, что раскаивается в своем поступке. Еще до заседания она возместила коллеге украденные деньги.

В итоге женщину, ввиду смягчающих обстоятельств, неплохих характеристик и отсутствия прежних судимостей, решили не наказывать жестко. Ее приговорили к 180 часам общественных работ.