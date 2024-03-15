Кто заменит Путина: прогноз The Washington Post 3 15.03.2024, 8:42

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И что изменит преемник в России.

Президент России Владимир Путин создал такую систему власти, при которой он может править в Кремле пожизненно. Как заметил американский аналитик Адам Тейлор, стиль его правления не предполагает соперников.

Об этом говорится в публикации политического эксперта для The Washington Post.

Есть ли соперники у Путина

Он отметил, что Путин физически ликвидировал всех, кто мешал его лидерству, среди них — недавно умерший в исправительной колонии за полярным кругом Алексей Навальный, застреленный в Москве в 2015 году Борис Немцов и даже устроивший бунт Евгений Пригожин, который якобы разбился в самолете в августе 2023 года.

Номинальных соперников Путина на нынешних президентских выборах Тейлор называет «никчемами, не имеющими государственного разрешения» — единственных двух антивоенных кандидатов Екатерину Дунцову и Бориса Надеждина не допустили к голосованию по техническим причинам.

Есть ли у хозяина Кремля преемника

Самым известным последователем Путина аналитик называет Дмитрия Медведева, занимающего должность заместителя председателя Совета безопасности России.

«Медведев занимал должность президента России с 2008 по 2012 год, тогда как Путин занимал должность премьер-министра — «тандемный» стиль руководства, призванный помочь Путину избежать ограничений на сроки», — напомнил Тейлор.

Однако нынешняя роль Медведева, по его словам, свелась к «придворному клоуну» Кремля, «которого можно использовать, чтобы [на его фоне] сделать Путина более умеренным».

«Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, считается очень влиятельным, но он преимущественно оставался за кадром вплоть до вторжения в Украину, когда его коварная риторика сделала его заметным голосом. Губернатор Тульской области России Алексей Дюмин также не очень известен на Западе, а его прошлое как бывшего личного телохранителя Путина, получившего высокие военные должности, привело к предположениям, что он может быть любимым кандидатом», — рассуждает Тейлор.

При этом он напомнил слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, что будущий преемник действующего хозяина Кремля не изменит современную Россию. Говоря о том, каким должен быть следующий президент РФ, он сказал: «Таким же. Или другим, но таким же».