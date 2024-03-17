Уроженка Киева певица Любовь Успенская получила российское гражданство 23 17.03.2024, 17:15

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Любовь Успенская

Она более 20 лет прожила в США.

Любовь Успенская сообщила ТАСС, что получила российское гражданство. Как пишет «КоммерсантЪ», певица, родившаяся в Киеве и более 20 лет прожившая в США, сообщила о своем желании стать гражданкой России в декабре 2022 года.

— Я уже отпраздновала получение гражданства. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта сбылась, — сказала Успенская ТАСС.

Также «КоммерсантЪ» пишет о скором выходе нового альбома Успенской с песней на стихи представителя МИД РФ Марии Захаровой. Любовь Успенская родилась в Киеве 24 февраля 1954 года. В 1977 году певица эмигрировала в Италию, позднее — в США, где получила гражданство. В Россию Любовь Успенская переехала в 1993 году. О желании получить российское гражданство певица заявила в декабре 2022 года.