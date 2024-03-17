В Беларуси проснулись первые гадюки и жабы 5 17.03.2024, 20:46

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Раньше всех они встали в чернобыльской зоне Гомельской области.

Рептилии и земноводные просыпаются после зимней спячки. Первых жаб и гадюк в этом году заметил 16 марта биолог Валерий Домбровский. Раньше всех они встали в чернобыльской зоне Гомельской области.

Как рассказал Onliner Валерий, обещанные похолодания этим хладнокровным созданиям не грозят.

— Сейчас на юге страны днем больше 10 градусов, — объясняет Домбровский. — Серые жабы начали мигрировать во временные водоемы, готовятся к размножению. Для земноводных важна температура воды, возврат холодов, конечно, все это остановит. Но — на время… Гадюки же вылезли погреться на солнышке, похолодает — снова спрячутся. Так что в возможном возврате холодов трагедии нет, это каждый год бывает.