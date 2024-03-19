Джек Рид: ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году 3 19.03.2024, 10:39

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Сенатор США назвал условие.

Предоставление дополнительной помощи Украине от Соединенных Штатов Америки не обеспечит кардинального прорыва украинских военных на фронте, но поможет им медленно оттеснять российских оккупантов в этом году.

Если американские законодатели утвердят предоставление дополнительной помощи для Украины, то в 2024 году украинские воины «будут медленно оттеснять россиян, не кардинально». Об этом заявил председатель Комитета вооруженных сил Сената США, сенатор от Демократической партии Джек Рид, общаясь с американскими журналистами в Вашингтоне 18 марта, сообщает «Голос Америки».

При этом Рид предполагает, что дополнительная помощь от США поможет защитникам Украины перейти в наступление в 2025 году.

«В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им установить огневой контроль над Крымом... Это значительно усложнит положение россиян и, надеюсь, заставит их сесть за стол переговоров», – отметил Рид.

Сенатор Джек Рид призвал американских законодателей утвердить дополнительное финансирование для Украины.

«Мы должны принять законопроект о дополнительном финансировании. Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу», – сказал он.

От предположил, что российские оккупанты могут сейчас пытаться давить на защитников Украины. По его словам, захватчики перешли к «более привычному для них типу войны: фиксированные позиции, бункеры, плотное минирование».