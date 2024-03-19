Два ведомства решили объединиться и организовать авиапатрулирование Беларуси 2 19.03.2024, 10:44

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Зачем?

Руководство двух белорусских ведомств — Министерства лесного хозяйства и Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси решили объединиться и организовать авиационное патрулирование территории страны. В настоящее время ведомства прорабатывают конкретные маршруты.

Для координации действий со спасательным ведомством в Министерстве лесного хозяйства накануне, 18 марта, провели совещание с представителями государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «Авиация». Объединить усилия сотрудники двух ведомств традиционно решили в начале пожароопасного периода — для эффективного мониторинга лесного фонда и согласованных действиях при тушении лесных пожаров.

«Мониторинг лесного фонда с помощью бортов ГААСУ «Авиация» остается эффективным методом обнаружения и тушения лесных пожаров», — заявили в Минлесхозе.

В ближайшее время два ведомства помимо точных маршрутов авиапатрулирования планируют также проработать меры по применению сливных устройств при тушении пожаров. Для труднодоступной местности предполагается задействовать борты МЧС.