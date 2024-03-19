Украинская авиация устроила оккупантам «прожарку» 19.03.2024, 10:54

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Генштаб ВСУ рассказал, что потеряла РФ.

Ощутимо возросли потери РФ на 19 марта 2024 года. За прошедшие сутки, 18 марта, украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава российской оккупационной армии и техники.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, Силы обороны также уничтожили одну систему противовоздушной обороны врага. В то же время российские оккупанты нанесли семь ракетных и 70 авиационных ударов, совершили 110 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

«В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения», - говорится в сводке Генштаба.

Отмечается, что от авиационных ударов врага пострадали населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Под артиллерийским огнем были около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.