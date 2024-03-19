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Лукашенко оказался в заложниках

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  • Александр Класковский
  • 19.03.2024, 11:14
  • 4,238
Лукашенко оказался в заложниках

Втянет ли его Кремль в войну по полной?

Некоторые аналитики предполагают, что у переназначенного Путина развяжутся руки для широкой мобилизации. Но не факт, что тот пойдет на такой шаг в ближайшей перспективе. У тамошнего режима пока, судя по всему, хватает денег, чтобы поощрять добровольное пополнение пушечным мясом частей, воюющих в Украине.

И даже в случае мобилизации прежде всего постараются заменить на фронте тех, кто давно гниет в окопах. Так что вряд ли в ближайшее время Кремль заимеет такой ресурс живой силы (которой еще и оружие, и техника нужны), чтобы снова попробовать пойти на Киев с белорусской территории. Что было бы, ясное дело, дискомфортно для Лукашенко: вспомните, как нервничал он в первые недели широкомасштабного вторжения в 2022-м.

Тем более вряд ли Путин в обозримой перспективе попробует на зуб НАТО ударом из Беларуси, скажем, через Сувалкский коридор. Нет у Кремля такого военного потенциала. Да и вообще, если говорить об угрозах в адрес НАТО, Москва скорее берет на арапа, чем реально готова напасть.

Но это сейчас. Дальнейшее будет зависеть от того, как станет развиваться сюжет войны в Украине. Если Киев не получит должной западной помощи и Кремль в той или иной мере добьется там своих целей, то через несколько лет он вполне может дозреть и до новой агрессии. Высокопоставленные военные и политики в Европе не исключают, что для провокации или прокси-войны будет использована именно Беларусь.

Лукашенко понимает, что он — заложник ситуации, имперских амбиций Москвы. И потому на всякий пожарный милитаризует страну, готовит ее к переводу на военные рельсы. При этом, как обычно, уповает на свою счастливую звезду. И, кажется, искренне верит, что ему помогает всевышний.

Александр Класковский, «Позiрк»

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