В Минске столкнулись машина скорой помощи и легковушка
- 19.03.2024, 12:16
Транспортные средства получили повреждения.
Автомобиль скорой помощи и легковушка столкнулись 19 марта на пересечении улицы Максима Богдановича и проспекта Машерова около 7 часов утра, пишет nashaniva.com.
По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля скорой помощи при пересечении на красный сигнал светофора столкнулся с автомобилем «Джили».
В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили повреждения.