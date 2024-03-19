В Минске столкнулись машина скорой помощи и легковушка 19.03.2024, 12:16

Транспортные средства получили повреждения.

Автомобиль скорой помощи и легковушка столкнулись 19 марта на пересечении улицы Максима Богдановича и проспекта Машерова около 7 часов утра, пишет nashaniva.com.

По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля скорой помощи при пересечении на красный сигнал светофора столкнулся с автомобилем «Джили».

В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили повреждения.