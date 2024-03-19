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В Минске столкнулись машина скорой помощи и легковушка

  • 19.03.2024, 12:16
В Минске столкнулись машина скорой помощи и легковушка

Транспортные средства получили повреждения.

Автомобиль скорой помощи и легковушка столкнулись 19 марта на пересечении улицы Максима Богдановича и проспекта Машерова около 7 часов утра, пишет nashaniva.com.

По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля скорой помощи при пересечении на красный сигнал светофора столкнулся с автомобилем «Джили».

В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили повреждения.

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