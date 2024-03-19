В Городке 11-летний мальчик провалился под лед 1 19.03.2024, 22:31

Ребенка удалось спасти.

В Городке работники МЧС спасли провалившегося под лед 11-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествие случилось 19 марта. Спасателям позвонили подростки, которые стали случайными очевидцами происходящего. Они рассказали, что мальчик ходил по водоему, покрытому остатками льда, и внезапно провалился.

Работник МЧС с помощью спасательной доски добрался до ребенка и доставил его на берег. Мальчика для детального медицинского осмотра госпитализировали.