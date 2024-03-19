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В Городке 11-летний мальчик провалился под лед

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  • 19.03.2024, 22:31
В Городке 11-летний мальчик провалился под лед

Ребенка удалось спасти.

В Городке работники МЧС спасли провалившегося под лед 11-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествие случилось 19 марта. Спасателям позвонили подростки, которые стали случайными очевидцами происходящего. Они рассказали, что мальчик ходил по водоему, покрытому остатками льда, и внезапно провалился.

Работник МЧС с помощью спасательной доски добрался до ребенка и доставил его на берег. Мальчика для детального медицинского осмотра госпитализировали.

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