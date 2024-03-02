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Момент удара дрона, направленного российской ПВО на дом в Петербурге, показали на видео

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  • 2.03.2024, 11:10
  • 6,304
Момент удара дрона, направленного российской ПВО на дом в Петербурге, показали на видео

Разлетелись искры огня, а затем раздался мощный взрыв.

В российском Санкт-Петербурге была очень неспокойная ночь 2 марта. В результате атаки в одну из многоэтажек попали обломки неизвестного беспилотника.

Эту воздушную цель в Петербурге пытались сбить с помощью российской ПВО.

Жители Санкт-Петербурга выставили в сеть видео, где неизвестный беспилотный аппарат врезался в дом.

На кадрах можно увидеть, как сначала на месте событий после врезания в дом разлетелись искры огня, а затем раздался мощный взрыв.

На другом видео, которое обнародовали россияне, слышно, как в Петербурге раздавался гул, похожий на звуки бензопилы или мопеда. Во время того, как над городом пролетал беспилотник, по улицам Петербурга спокойно ходили люди, однако услышав взрыв мгновенно бросились искать укрытие.

Местные жители утверждали, что видели пролет беспилотника над своими головами. На тротуаре разбросаны обломки облицовки и стекла, а также разрушены балконы.

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