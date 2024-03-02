«Мы ждем перемен!»: в Москве возникли стихийные мемориалы Навальному 6 2.03.2024, 11:27

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Люди продолжают нести цветы на Борисовское кладбище.

Сегодня с утра люди продолжили нести цветы на Борисовское кладбище, где вчера похоронили Алексея Навального, а в соседних кварталах появились стихийные мемориалы на снегу.

Хотя в регионах РФ силовики и сотрудники ЖКХ еще с вечера пытались ликвидировать мемориалы в память о Навальном, в московских в микрорайонах, где вчера проходила многотысячная траурная процессия, власти пока не мешают людям прощаться с убитым лидером оппозиции, передают корреспонденты «МО». Пускают людей и на кладбище: гора цветов на могиле Навального продолжает расти.

Небольшие мемориалы появились и неподалеку от места захоронения Навального — в Марьоно и Орехово-Борисово. В память о Навальном горят свечи, люди выкладывают из цветов его имя, ставят фонарики с именами других убитых политиков и журналистов — Бориса Немцова, Анны Политковской.

Лозунги пишут и на металлических заграждениях — не только траурные, но и политические: «Мы здесь власть!» «Россия будет свободной!» «Навальный — жив!» «Мы ждем перемен!»

Многолюдные похороны показали, что Навальный одержал моральную победу, констатировал политолог Аббас Галлямов в интервью на канале Ходорковский Live. «И если в России будет революция, то не исключено, что на ее финальном этапе Навального (с согласия родных) перезахоронят в более подобающее масштабу этой личности место — как это происходило с лидерами протеста в Чехословакии после победы Гавела», — заявил Аббас Галлямов.