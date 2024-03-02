Сам признал 2 Леонид Невзлин

2.03.2024, 13:21

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Что показало выступление Путина.

Владимир Путин признался в совершении очередного военного преступления. «В бою уже применялся ударный ракетный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года речь даже не шла. Но и этот комплекс уже в строю», - сказал он в послании Федеральному собранию РФ.

Еще 7 февраля, после очередного массированного ракетного удара по Киеву, специалисты обнаружили обломки российской ракеты, маркировка которых позволяла предположить, что путинские войска ударили по огромному городу именно «Цирконом». Более того, эта ракета летела по нетипичной траектории для ударов баллистикой - по направлению из Крыма на Киев.

Применением этой ракеты по жилым домам кремлевские пропагандисты пугали еще в марте 2022 года. «(Стоит пятиэтажный дом, вот мы прицелились в подъезд https://charter97.org/ru/news/2024/2/11/583158/), если не в этот, то в соседний точно прилетает», - рассказывал об этом оружии капитан фрегата «Адмирал Горшков» в эфире ведомственного телеканала Минобороны РФ.

Для продолжения ракетного террора против мирных жителей Украины Путин и его солдаты не жалеют своих якобы самых современных разработок. По украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры летит весь арсенал российской армии, к наполнению которого подключились Иран и КНДР.

Выступление Путина показывает - своих военных преступлений эта банда не только не стесняется, а наслаждается ими. Будучи полностью уверенными в своей безнаказанности и беспомощности международных правовых институтов. Что, к сожалению, пока остается чистой правдой.

Леонид Невзлин, «Телеграм»