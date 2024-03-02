«Первыми приветствовать НАТО в Беларуси будут офицеры» 2 2.03.2024, 14:15

3,080

Наша страна может вступить в Альянс быстрее, чем многим кажется.

В варшавском «Восточноевропейском доме» (Dom Wschodni) прошла презентация книги «Беларусь в НАТО».

В дискуссии приняли участие лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты Андрей Санников, экс-министр обороны Польши, бывший вице-президент Европарламента Януш Онышкевич и известный русско-американский историк Юрий Фельштинский. Модератором выступила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Лидер «Европейской Беларуси» Андрей Санников считает, что наша страна не должна ориентироваться на Москву в вопросе вступления в НАТО:

— Наша трагедия в том, что мы думаем, что скажет Россия. Были такие разговоры с американцами: «Мы готовим протесты. Люди недовольны, они не хотят терпеть Лукашенко». Американцы говорили: «А что будет делать Москва?»

Москва, как правильно высказался в книге эксперт из Эстонии Сильвер Лойт, является единственной разрушительной силой в Европе. Все, других нет.

Польша не спрашивала у Москвы о своем членстве в НАТО. Они двигались вместе — Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Интересно, что бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что чувствует себя виноватым в том, что Беларусь и Украина не стали членами НАТО. Конечно, это как говорят, «wishful thinking» (надежды на что-то маловероятное — прим.), но это то, что могло помочь Европе.

Мы не должны смотреть на то, что будет делать Кремль. Кремль будет готовить большую войну. Об это уже начали говорить и в США, и в Германии, и других странах. Европейские политики говорят, что если будет перерыв в войне с Украиной, то Путин подготовит еще большую войну.

Советую почитать книгу. Никто в ней не говорит: «А что скажет Москва» или «когда же случится вступление Беларуси в НАТО». Оно может произойти очень быстро. Посмотрите, что произошло за последнее время. Начались разговоры, что солдаты страны НАТО могут участвовать в войне в Украине. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что можно уничтожать российские военные объекты, участвующие в войне за границами Украины. Кто участвует в войне? Россия и Беларусь.

Поэтому сценарий, который поможет Украине победить, а Беларуси стать свободной, вполне реален и отличается от того, что мы наблюдаем сегодня.

Лукашенковские медиа уже обсуждают вступление Беларуси в НАТО. Я только показал эту книгу на некоторых YouTube-каналах — уже обсуждают пропагандисты.

Боятся ли белорусы НАТО? Нет, не боятся. Скажу больше, я участвовал не только в дипломатической работе, но и очень тесно сотрудничал с военными. Я знаю, что первыми приветствовать НАТО в Беларуси будут белорусские офицеры. В 1990-е белорусские офицеры контактировали со своими коллегами из Альянса, и им это очень и очень нравилось. К ним было огромнейшее уважение там.

В книге есть статья моего коллеги из Финляндии Кари Люхто. Он пишет, что до 2022 года только 30% финов было за вступление в НАТО, а после 24 февраля 2022 — сразу 75%. Поэтому в Беларуси все будет очень быстро продвигаться.