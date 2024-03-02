Путин бы столько не собрал 1 Андрей Окунь

2.03.2024, 14:49

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Хватит, дед — лежи, отвоевался.

Все же сегодня задумались, а сколько бы пришло людей на похороны Путина? Я как только увидел толпы сочувствующих россиян, пришедших на отпевание Алексея Навального, сразу пронеслась мысль: «Путин бы столько не собрал».

На его похоронах появились бы несколько разрозненных сотен бюджетников, которых по привычке силой загнали бы на общественное мероприятия, организованное властью. А дальше люди начали бы потихоньку расползаться, кто домой, а кто по гостям.

Разумеется, все еще зависит от времени, в которое Путин собирается умереть. Если в ближайший год, то без всяких сомнений его похороны соберут сотни тысяч опечаленных россиян. В моменте он уйдет как герой просто за счет того, что в памяти свежи тезисы пропаганды.

Ну, а если бы похороны Путина проходили в таких же условиях, как сегодня прощались с Навальным?

Автозаки, ОМОН, отряды Росгвардии, наблюдение на крышах и провокаторы в штатском. Сколько бы людей решилось прийти к Путину? Я думаю, совсем немногие. Кому нужен безумец, развязавший под конец жизни войну? Все, хватит, лежи, дед, отвоевался.

Проблема Путина в том, что он не принес с собой никакой идеи. За 20 с лишним лет у власти он так и не смог взволновать людей объединяющей страстью. Да и что бы Путин предложил, если по факту занимался только тем, что разъединял людей и загонял их обратно в бедность.

А Навальный смог убедить людей, что свобода — это нечто невероятно ценное, за что можно сражаться в одиночку даже с целым государством. Эта сильная идея, она напрямую обращается к людям с заботой, и поэтому она будет жить после.

Так что похороны Путина были бы пустынны. Хотя думаю, что одна причина возможного аншлага на похоронах нынешнего президента все-таки есть: просто каждый своими глазами бы хотел убедиться, что Солнцеликий наконец отчалил.

Андрей Окунь, «Телеграм»