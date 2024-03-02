Белоруска угодила в скандал на конкурсе «Мисс Европа» 14 2.03.2024, 15:32

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Стали известны подробности инцидента.

Украинская модель Милена Мельничук, которая в этом году представляла страну на конкурсе «Мисс Европа», дала откровенное интервью относительно скандалов с белоруской и организаторами. По ее словам, участница из России, хоть и вела себя нагло и надменно, но настоящую агрессию демонстрировала конкурсантка из Беларуси Ирина Максимович.

Она с первой встречи начала оскорблять младшую участницу, называя ее «тупой малолеткой», которая должна «закрыть рот перед взрослыми тетями».

Участница из Украины в Ливан поехала за свой счет, когда ее кандидатуру одобрили.

Первые дни прошли спокойно, а участницы из России и Украины просто игнорировали друг друга. Все изменилось, когда приехала Ирина Максимович из Витебска.

«Треш начался, когда приехала белоруска. Она сразу агрессивно начала относиться ко мне, говорить, что я малолетка. Один из первых вопросов, которые она мне задала: «А сколько ты зарабатываешь?» Я ей ответила, она говорит: «Ой, нет. Ты тупая малолетка. Ты не можешь сколько зарабатывать. Давай, закрой ротик и не будешь взрослым тетям рассказывать», – вспомнила украинка диалог с Максимович.

«Во время финала она три раза на сцене махала руками из-за того, что ее назвали не Ирина, а Ирена. Она возвращалась обратно на свою позицию и говорила: «Пока вы не назовете мое имя правильно, я не выйду». Прямой эфир, тысячи зрителей, а она кричит ведущей. Затем она на сцене подошла разбираться к ведущей. Это было очень странно», – рассказала Милена Мельничук.

В последний раз россиянку она видела на сцене, когда той отдавали корону победительницы, однако с белорусской ей не повезло ехать вместе в автобусе. Там она в состоянии алкогольного опьянения начала бросаться на конкурентку из Украины.